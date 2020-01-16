Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.

Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал в телевизионном интервью MSNBC.

«Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену, – ред.)», - рассказал Лев Парнас

Трамп должен был приехать в Польшу в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны и 1 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп отменил поездку, объяснив это тем, что на Флориду идет ураган.

Вместо Трампа в Варшаву полетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании в отношении Джо Байдена, политического оппонента Трампа.

По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Рудольфа Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.

«Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента», - отметил он.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

В декабре 2019 Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат (высшая палата Конгресса).