Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.
Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал в телевизионном интервью MSNBC.
«Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену, – ред.)», - рассказал Лев Парнас
Трамп должен был приехать в Польшу в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны и 1 сентября у него была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп отменил поездку, объяснив это тем, что на Флориду идет ураган.
Вместо Трампа в Варшаву полетел вице-президент Майк Пенс, который и встретился с Зеленским. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании в отношении Джо Байдена, политического оппонента Трампа.
По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Рудольфа Джулиани, который рассказывал Трампу подробно об этих разговорах.
«Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижения. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента», - отметил он.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.
В декабре 2019 Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Чтобы отстранить его от должности, это решение должен утвердить Сенат (высшая палата Конгресса).
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