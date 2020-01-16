Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от надбавок и премий, положенных министру. Об этом он сказал во время брифинга, передает 112 Украина.

«Если, кстати, говорить о мне, то лично я отказался от надбавок и премий, которые положены министру, но, опять же, у меня просто была возможность. Вы знаете, что я раньше занимался бизнесом, я занимался «Монобанком». Мне повезло, что «Монобанк» коммерчески весьма успешный проект получился, поэтому я некоторое время могу не думать о зарплате», - отметил он.

Комментируя зарплаты чиновников, Дубилет отметил, что обнародованные суммы касаются нескольких месяцев их работы, но выплачены именно в декабре.

«Там были довольно ошеломляющие суммы, но некоторые министры получили этот доход по результатам нескольких месяцев своей работы. То есть, если взять, например, госпожу Соколовскую, или Коляду, или Пристайко, или некоторых других министров... можно увидеть, что тот доход, который им должен был быть выплачен за 3-4 месяца их работы в Кабмине, было выплачено в декабре. И поэтому получилось, что такой достаточно большой доход у них вышел в декабре», - сказал Дубилет.

При этом он подчеркнул, что осознает, что это суммы выше, чем средний доход в Украине.

«Но это не такая ошеломляющая сумма, и, конечно, ей еще далеко-далеко до зарплат некоторых других государственных учреждений или государственных предприятий, которые есть в нашей стране», - резюмировал он.

Напомним, премьер Гончарук пояснил высокие зарплаты министров необходимостью борьбы с коррупцией во власти.

Кабмин начнет публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте.