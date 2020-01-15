Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова вынесла приговор обвиняемым за двойное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в суде доказано, что в течение апреля - июня 2017 обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супругов из Киева. Однако во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни.

В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также такими, что согласуются между собой и подтверждают совершение лицами инкриминируемого преступления.

Суд мужчине назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине – 11 лет с конфискацией имущества.

Согласно приговору суда обвиняемые держаться под стражей до вступления судебного решения в законную силу.