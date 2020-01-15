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В среду, 15 января, в Киеве на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой, сообщает Информатор

По данным издания, кипятком залило не только вышеуказанную улицу, но и Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы.

«На месте работали сотрудники «Киевтеплоэнерго». Комментировать происшествие они отказались и в достаточно грубой форме попросили не снимать происходящее», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 13 января в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. Горячая вода из теплосети попала в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.

По данному факту прокуратурой внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).
ForUm

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