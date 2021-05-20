В Киеве на Голосеевском проспекте возле Библиотеки Вернадского в результате прорыва теплосети образовался мощный фонтан воды, который повредил несколько автомобилей, сообщает пресс-службе Киевской городской государственной администрации
Сегодня в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.
Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего вследствие порыва образовался поток и произошел провал асфальта.
По информации коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», повреждение произошло во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.
Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы.
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