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В Киеве на Голосеевском проспекте возле Библиотеки Вернадского в результате прорыва теплосети образовался мощный фонтан воды, который повредил несколько автомобилей, сообщает пресс-службе Киевской городской государственной администрации

Сегодня в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего вследствие порыва образовался поток и произошел провал асфальта.

По информации коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», повреждение произошло во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы.

 
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