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Сегодня, 14 января, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с мамой убитой украинской добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения «Киев» Амины Окуевой.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД, встреча состоялась по просьбе мамы Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела.

«Тем, кто «заказал» мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Нацполиция занимались делом. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Для Амины было очень важно служить бойцом-добровольцем в составе подразделения МВД. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование», - сказала Каминская.

Напомним, 12 января, Нацполиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 близ села Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором Окуева находилась с мужем Адамом Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.
ForUm

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