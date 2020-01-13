также в разделеОбщество
13 января. Картина дня 20
Синоптик сказала, когда в Украине ударят морозы 26
Труба увидел в открытии дела против него «руку Порошенко» 14
Спикер президента Ирана: Роугани не знал, что самолет МАУ сбили военные 19
В Днипре чиновники украли на ремонте детсадов и школ 25 миллионов 13
С 16 января вся реклама должна быть на украинском 34
Украинцы отмечают Щедрый вечер 20
Руководство Минкульта выписало себе зарплаты на более чем 2 миллиона 44
Главы МИД стран, чьи граждане погибли в катастрофе PS752, встретятся в Лондоне 43
Семья Сенцова переехала из Крыма в Киев 47
Подозреваемого в покушении на Осмаева передали России во время обмена 40
Подозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает вину 43
Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии 16
Вероятного организатора убийства Окуевой подозревают в причастности еще к двум убийствам 58
СБУ установила лиц, которые слали угрозы генконсульству Польши во Львове 49
Разумков призвал комитеты Рады обсудить сбитие PS752 15
Против Трубы завели дело 44
Офис генпрокурора засекретил экстрадицию Онищенко 67

Муж Амины Окуевой, который находился вместе с ней в автомобиле в день покушения, отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

Об этом Адам Осмаев сказал в комментарии hromadske.

Он понимает, что это заказное преступление: «По следствию нет (сомнений, - ред.), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах», - сказал он.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не вредить следствию.

«Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников», - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что «это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции».

«Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ», - убежден Осмаев.

По данным следствия, группа, в которую входит подозреваемый в убийстве,

причастна к уже раскрытым следствием преступлениям: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Киевской области был убит директор компании «Caparol Украина» Павла Зможный, в 2019 году – руководитель отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павел Миленький.

Всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре 2019 года Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020-го подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательством.

Напомним, 12 января полиция с прокуратурой задержали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю. Кроме того, Аваков сообщил, что ДНК задержанного совпадает с тем, которое обнаружили на оружии с места преступления.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
16
Теги