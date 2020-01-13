Муж Амины Окуевой, который находился вместе с ней в автомобиле в день покушения, отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

Об этом Адам Осмаев сказал в комментарии hromadske.

Он понимает, что это заказное преступление: «По следствию нет (сомнений, - ред.), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах», - сказал он.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не вредить следствию.

«Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников», - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что «это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции».

«Я думаю, скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ», - убежден Осмаев.

По данным следствия, группа, в которую входит подозреваемый в убийстве,

причастна к уже раскрытым следствием преступлениям: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Киевской области был убит директор компании «Caparol Украина» Павла Зможный, в 2019 году – руководитель отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павел Миленький.

Всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре 2019 года Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020-го подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательством.

Напомним, 12 января полиция с прокуратурой задержали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю. Кроме того, Аваков сообщил, что ДНК задержанного совпадает с тем, которое обнаружили на оружии с места преступления.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.