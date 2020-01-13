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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения» № 385- ІХ, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2019 с учетом предложений главы государства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Документ признает исторический вклад пластового движения в образование детей и молодежи, получение и становления украинской государственности и создает основы государственной политики по содействию развитию пластового, скаутского движения», - говорится в сообщении.

Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, которая отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.

Документ дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.

Среди прочего центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.

В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, в сентябре Зеленский ветировал закон о поддержке национальной скаутской организации «Пласт», поскольку он не соответствует Конституции Украины. 

В декабре Рада приняла закон «О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины» с предложениями президента.
ForUm

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