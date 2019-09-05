Президент Владимир Зеленского ветировал закон о поддержке национальной скаутской организации «Пласт», поскольку он не соответствует Конституции Украины.

Об этом говорится в объяснении президента, обнародованном на сайте ВР.

По словам главы государства, в Украине зарегистрировано несколько скаутских организаций. «Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации», - пояснил Зеленский.

По мнению президента, механизмы господдержки «Пласта» не согласованы с ч. 2 ст. 95 Конституции (исключительно в законе о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов) и с Бюджетным кодексом.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации «Пласт».