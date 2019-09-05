также в разделеОбщество
В антикорупционный суд направлен первый обвинительный акт
Кабмин уволил Парцхаладзе 9
Ремонт и обустройство ВАКС обошлись в 12 миллионов 12
Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха 38
Безсмертный предупредил об угрозах российских анонсов обменов 22
Коляда: Объединение МинВОТ и Минветеранов займет около двух месяцев 12
В НБУ заявили о психологическом и физическом давлении на Гонтареву 25
СБУ поймала лесника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку 13
Ущерб в 40 миллионов: Полиция назвала причину обысков в «Укрэнерго» 29
Суд освободил из-под стражи офицера запаса ВСУ, шпионившего на РФ 35
Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne 42
Разведка: РФ на учениях «Кавказ-2020» отработает вторжение в Украину 50
Прокурор: Цемах может сбежать в ОРДЛО 36
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов 62
Полиция пришла с обысками в Укрэнерго 38
Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка 31
Суд освободил главного свидетеля по делу МН17 Цемаха 70
Четверть украинцев считают взятку нормой жизни 25

Президент Владимир Зеленского ветировал закон о поддержке национальной скаутской организации «Пласт», поскольку он не соответствует Конституции Украины. 

Об этом говорится в объяснении президента, обнародованном на сайте ВР.

По словам главы государства, в Украине зарегистрировано несколько скаутских организаций. «Определение же законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации», - пояснил Зеленский.

По мнению президента, механизмы господдержки «Пласта» не согласованы с ч. 2 ст. 95 Конституции (исключительно в законе о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов) и с Бюджетным кодексом.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации «Пласт».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1702 грн.
35
Теги