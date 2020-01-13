Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Германии в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Напомним, в ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.