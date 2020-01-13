Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Германии в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.
Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.
Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.
Напомним, в ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.
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