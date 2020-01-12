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Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время задержаны и другие члены преступной группы из семи человек, в которую входил задержанный сегодня, 12 января, предполагаемый организатор убийства Амины Окуевой.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы», — заявил Клименко.

Он объяснил, что ДНК задержанного сегодня подозреваемого совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Амины Окуевой оружии.

Ранее председатель Нацполиции Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter о задержании подозреваемого в убийстве Амины Окуевой в 2017 году, которого подозревают еще в двух убийствах в составе преступной группы, а также о том, что другие участники группы тоже задержаны.

Сейчас на сайте МВД приводится заявление Авакова о задержании «группы киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе — в убийстве Амины».

В сообщении Нацполиции о задержании преступной группы из семи человек по подозрению в убийствах в сентябре 2019 приводятся также фотографии подозреваемых и ссылки на материал о задержании семерых подозреваемых в убийстве директора Caparol Украина Павла Зможного, которое было совершено 20 сентября 2016 года, и убийстве начальника отдела рекламы Киевского метрополитена зимой 2019-го.

Напомним, сегодня полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.
ForUm

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