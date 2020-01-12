Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает Sky News.

Отмечается, что совещание пройдет в королевской резиденции Сандрингем 13 января.

В ней примут участие Елизавета II, ее сын принц Чарльз, а также внуки принц Уильям и принц Гарри.

Как сообщает Reuters, Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону.

Напомним, 9 января Герцог и герцогиня Сасекский объявили, что отказываются от роли «старших» членов королевской семьи Великобритании и будут работать для того, чтобы быть финансово независимыми.

Они отметили, что приняли это решение после «многих месяцев раздумий и внутренних обсуждений» и при поддержке своих поклонников.