Во время подавления попытки бунта в Алексеевской колонии №25 (Харьков) пострадали 22 человека. Об этом сообщили в офисе Уполномоченного Верховной Рады по делам человека, передает Укринформ.

«Во время мониторингового визита 9 января установлено, что к осужденным применили физическую силу, резиновые дубинки и наручники. Некоторые из них нуждались в специальной медицинской помощи. У некоторых заключенных - ссадины и синяки. Осужденные утверждают, что администрация унижает их и применяет силу. При этом некоторые из сотрудников учреждения не хотят предоставлять необходимые документы в ходе проверки», - отметили в офисе.

Результаты мониторинга будут предоставлены омбудсмену.

По словам юриста Харьковской правозащитной группы Ирины Скачко, три адвокаты группы собрали показания о пытках в отношении осужденных.

«Те, кто отбывает наказание в Алексеевской колонии, рассказали представителям нашей организации, которым в начале января удалось с ними пообщаться, об изнасиловании деревянной палкой, избиении, сверхурочном, безоплатном изнурительном труде», - отметила Скачко.

Она отметила, что было собрано два десятка заявлений о преступлениях, хотя желающих рассказывать было больше.

«Кроме того, люди жаловались, что администрация заведения через добровольных помощников постоянно требует у осужденных деньги», - добавила юрист.

Напомним, в Харькове в Алексеевской исправительной колонии №25 группа осужденных планировала организовать бунт.