В Харькове в Алексеевской исправительной колонии №25 группа осужденных планировала организовать бунт, сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы.

«По имеющейся оперативной информации, группа осужденных отрицательной направленности, отбывающих наказание в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)», в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 января с целью выявления и изъятия запрещенных для использования осужденными предметов, изделий и вещей, а также выявления признаков совершения других противоправных действий и преступлений, в учреждении был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. В ходе проведения обыска был обнаружен и изъят ряд запрещенных предметов, в т.ч. три мобильных телефона.

«В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнения законных его требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное», – подчеркнули в ГУИС.

«Несмотря на случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5, в учреждении согласно приказу начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия. В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» удовлетворительное и управляемое администрацией», – сказано в сообщении.