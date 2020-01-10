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Сейм Польши принял резолюцию об осуждении попыток российских политиков обвинить поляков в развязывании Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Национальной Ассамблеи Польши, передает 112 Украина.

«Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны. Величие народа и отношения между государствами не могут строиться на лжи и фальсификации истории», - говорится в резолюции.

По мнению польских депутатов, манипулирование фактами и искажение истории политиками Российской Федерации направлено на дискредитацию Польши и ухудшение российско-польских отношений.

В документе напоминается, что Вторая мировая война началась из-за двух тоталитарных государств - нацистской Германии и сталинского Советского Союза, которые заключили печально известный пакт Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года. Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы.

«Война привела к гибели десятков миллионов людей, созданию нацистских концентрационных лагерей и Холокосту в Европе - одному из величайших преступлений в истории человечества. Сейм Польской Республики отдает дань памяти жертвам нацистского и советского тоталитаризма и выражает желание, чтобы история их мученичества никогда не была фальсифицирована», - говорится в резолюции.

Этим документом польские парламентарии призвали РФ к совместному осмыслению принципов построения международных отношений, которые должны стать основой взаимного уважения, партнерства и добрососедства.

Отношения России и Польши в последние недели обострились. Причиной тому стали высказывания Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря.

Президент России заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны». Кроме того, Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам российского президента, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.

После этих высказываний Путина посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Польша «в резкой форме» выразила ему свои возражения. Позднее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил российского президента во лжи. Кроме того, председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих выразили возмущение высказываниями Путина.

 
ForUm

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