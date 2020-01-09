Положительный эффект на экономику Украины от транспортировки российского газа через нашу страну в Европу за 5 лет составит около 150 миллиардов гривень, помимо самого дохода от транзита. Об этом на брифинге заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает УНИАН.

«Суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет. Помимо доходной части за транзит, будет порядка 150 миллиардов гривен», – сказал он.

По словам Макогона, складывается эта цифра из нескольких составляющих. В частности, тарифы на вход от украинских добывающих компаний снизятся в 4 раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся. Соответственно, у компаний будет возможность вложить эти средства в развитие. «То есть тариф на вход от предприятий добывающей отрасли планировался в районе 400 гривен, сейчас он будет порядка 100 гривен. Соответственно, суммарный эффект, сколько добычные компании сэкономят на этом снижении, будет порядка 27 миллиардов за 5 лет. То есть 1 миллиард долларов дополнительно сможет инвестировать в свое развитие и наращивание добычи газа», - сказал он.

По информации Макогона, благодаря заключению контракта украинские потребители также сэкономили, поскольку тариф ниже в 2 раза по сравнению с тем, который мог бы быть при нулевом транзите. «Планировался 289 гривен, а будет 124 гривни. В прошлом году он был 157 гривен, то есть фактически мы даже снизили на 20% для украинских потребителей. А это тариф и для промышленности, и населения. Промышленность сэкономит порядка 33 миллиардов гривен, а население порядка 15 миллиардов гривен сэкономит за счет снижения тарифов», - пояснил он.

Макогон отметил, что по импорту из Европы - также значительное снижение стоимости. Тариф на импорт ниже в 4 раза по сравнению с ожидаемыми 16 долларами и составляет 4,45 доллара. Это дает дополнительное снижение по сравнению с тарифом, который действовал в прошлом году - 6,28 доллара. «Мы видим, что тарифная нагрузка снижается до 4 раз, что позволит нашей экономике стать более конкурентной. Соответственно, у предприятия появятся дополнительные средства на инвестирование в развитие и повышение зарплат», - добавил глава компании.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.