В настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, заявил на пресс-конференции исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает УНИАН.



«Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину сейчас нет», - сказал Витренко. При этом он отметил, что законодательством не запрещается юридическим лицам бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

В свою очередь директор госкомпании «Оператор ГТС» Сергей Макогон сообщил, что на сегодня заявки на бронирование мощностей не поступали, кроме как от Нафтогаза с целью выполнения обязательств по транзиту.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.