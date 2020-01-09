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В настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, заявил на пресс-конференции исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

«Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину сейчас нет», - сказал Витренко. При этом он отметил, что законодательством не запрещается юридическим лицам бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

В свою очередь директор госкомпании «Оператор ГТС» Сергей Макогон сообщил, что на сегодня заявки на бронирование мощностей не поступали, кроме как от Нафтогаза с целью выполнения обязательств по транзиту.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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