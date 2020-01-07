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Украинские военные на Донбассе записали видео, в котором поздравили украинцев с Рождеством.

Ролик опубликовал в Facebook украинский военный Виктор Сизон.

«Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, в это время наши ребята с „нуля“ передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым», — сказано в описании видео.

По словам военных, ночь накануне Рождества прошла тихо, без обстрелов со стороны террористов. Украинские военнослужащие в ролике передали привет своим родным городам и пообещали, что «за Украину будут стоять до конца».

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и пожелал всем вкусной кутьи. 
ForUm

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