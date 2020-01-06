Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Православная церковь Украины с получением томоса стала независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами, и призвал украинцев объединиться и дальше работать вместе на благо православия и Украины, сообщает Укринформ.

«Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная церковь Украины является независимой и равной во всем с другими Церквами-Сестрами. Этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь патриарший и синодальный томос об автокефалии для всей полноты единой поместной Украинской православной церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь - выросла и утвердилась для самостоятельного бытия», - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний также отметил, что получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины.

По словам Епифания, поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость.

«Мы рады решению других поместных церквей иметь с Православной церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-Сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество громад и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу Церковь», - отмтил Епифаний.

Он также призвал всех к единению и отметил, что «двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас».

«Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанной Господом Иисусом Христом единства между единоверцами - давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо Православия и Украины как единая поместная Украинская православная церковь», - призвал предстоятель ПЦУ.

Как сообщал ForUm, 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

Позже был обнародован его текст на украинском языке.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию.

7 января в Софийском соборе прошла праздничная Рождественская литургия, на которой был представлен томос.