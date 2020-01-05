Силы специальных операций Вооруженных сил Украины получили свою авиационную эскадрилью. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что 35-я смешанная авиационная эскадрилья была создана в Винницкой области. Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативно командованию Сил специальных операций.

«Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей», - сообщили в Минобороны.

В течение 8,9 января эскадрилья примет участие тренировочных полетах 456-й бригады. На данный момент на вооружении эскадрильи находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

Напомним, впервые в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД.