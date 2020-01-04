также в разделеОбщество
Два французских вертолета прибыли в Украину 19
Водителей предупредили о тумане и гололеде 35
Мокрый снег и мороз: прогноз погоды на 4 января 31
Боевики трижды нарушили «тишину», потерь нет 16
В Польше задержали украинца, дрон которого упал на крышу костела 24
Венедиктова хочет увеличить количество следователей по делам Майдана 32
В Запорожской области в результате пожара погибли двое детей 19
Венедиктова написал заявление о сложении депутатских полномочий 68
Британский журнал посоветовал путешествия по Керченскому мосту 67
Прокуроры по делам Майдана прошли собеседования и назначены на должности 25
В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета 46
В Украине началась регистрация на пробное ВНО 21
Назначен новый руководитель отдела по расследованию дел Майдана в ГБР 73
Синоптик рассказала о погоде на Рождество 58
Суд обновил меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова 32
В Украине открыт снеголавинный сезон 24
В Крыму числится одна школа с изучением украинского, но язык там не изучают 29
2019 год – самый теплый за весь период наблюдений в Украине 25

ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью. Об этом сообщает АрмияINFORM.

«Расстояние между горой и самолетом - критически малое. Маневр надо осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний», - цитирует издание начальника управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил ВСУ генерал-майора Петра Скоренького.

Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили в Крыму в еще более сложных условиях - резкий переход от уровня моря до горной местности. Но в Карпатах метеоусловия более изменчивы и нестабильны.

«Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, позволяющие выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО. Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, которые выполняют задачи в интересах государства, Воздушных Сил и в дальнейшем планирует их совершенствовать новейшими системами», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве представили новые военные разработки. Укроборонпром на выставке в столице представил шесть новейших разработок украинского ОПК. А компания Практика презентовала новый украинский бронетранспортер Атаман-3.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
18
Теги