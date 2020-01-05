В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, в столице Индонезии и ее окрестностях погибло не менее 60 человек.

Как сообщает АР, большинство жертв утонули.

Как сообщили в спасательной службе, количество погибших резко возросло из-за внезапных наводнений и оползней, разрушивших несколько деревень в округе Лебак (провинция Бантен).

Сообщается, что спасатели все еще разыскивают двух сельских жителей, пропавших без вести во время оползня.

Районы Джакарты затопило из-за сильных дождей, которые начались 31 декабря.

Более 62 тысяч жителей Джакарты были эвакуированы.

Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января.

Глава агентства геофизики сообщила журналистам, что сильные дожди могут продолжаться до середины февраля.

Напомним, количество жертв наводнения в Индонезии по состоянию на утро субботы, 4 января, увеличилось до 53.