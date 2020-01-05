В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, в столице Индонезии и ее окрестностях погибло не менее 60 человек.
Как сообщает АР, большинство жертв утонули.
Как сообщили в спасательной службе, количество погибших резко возросло из-за внезапных наводнений и оползней, разрушивших несколько деревень в округе Лебак (провинция Бантен).
Районы Джакарты затопило из-за сильных дождей, которые начались 31 декабря.
Более 62 тысяч жителей Джакарты были эвакуированы.
Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января.
Глава агентства геофизики сообщила журналистам, что сильные дожди могут продолжаться до середины февраля.
Напомним, количество жертв наводнения в Индонезии по состоянию на утро субботы, 4 января, увеличилось до 53.
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