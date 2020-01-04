Количество жертв наводнения в Индонезии по состоянию на утро субботы, 4 января, увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Как сообщает Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям, один человек числится пропавшим без вести.
Стихия накрыла столицу государства Джакарту и прилегающие районы, в том числе город-миллионик Бекаси. Более 400 тыс. жителей покинули свои дома.
Выпавшие в канун Нового года осадки стали самыми обильными за последние 24 года и достигли показателя 377 мм в день. Синоптики прогнозируют сохранение неблагоприятных погодных условий еще на протяжении двух недель.
Власти Индонезии оценивают нанесенный стихией ущерб в $1,15 млрд. Экономисты не исключают скачка инфляции.
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