Компания ГТС Украины в полном объеме получает плату за транзит российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.
Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.
По его словам, деньги уже находятся на счетах ГТС, ведь услуги предоставляются по принципу предоплаты. В то же время, получает ли предоплату Нафтогаз, Макогон не знает.
Напомним, заключенный в 2009 году транзитный контракт с Газпромом закончился в 9:00 1 января 2020 года.
Новый контракт на транзит был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина — Россия — Еврокомиссия.
Он предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м. Контракт заключен на пять лет.
Недавно председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.
31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время