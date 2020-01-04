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Компания ГТС Украины в полном объеме получает плату за транзит российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.

По его словам, деньги уже находятся на счетах ГТС, ведь услуги предоставляются по принципу предоплаты. В то же время, получает ли предоплату Нафтогаз, Макогон не знает.

«Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35−45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки», — написал он.

Напомним, заключенный в 2009 году транзитный контракт с Газпромом закончился в 9:00 1 января 2020 года.

Новый контракт на транзит был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина — Россия — Еврокомиссия.

Он предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м. Контракт заключен на пять лет.

Недавно председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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