Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.

Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года гривна вернулась к росту. Американский доллар дешевеет и в обменных пунктах, и на межбанковском валютном рынке.

Напомним, в последнюю неделю года НБУ выкупил с рынка рекордные $1,5 млрд.