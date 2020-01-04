Национальный банк Украины в течение 2-3 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным НБУ, валюта куплена с помощью интервенции по единому курсу.
Отметим, в начале года на рынке сохраняется избыток валюты.
Ранее сообщалось, что в начале 2020 года гривна вернулась к росту. Американский доллар дешевеет и в обменных пунктах, и на межбанковском валютном рынке.
Напомним, в последнюю неделю года НБУ выкупил с рынка рекордные $1,5 млрд.
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