Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным ПФУ, на пенсии направлены первые 8,8 млрд грн.

В связи с изменением прожиточного минимума в 2020 году автоматически увеличится размер минимальной пенсии. Он равен размеру прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть с января по июль минимальная пенсия будет равняться 1638 грн, с 1 июля она повысится до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

С 2020 года минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту, увеличивается до 27 лет (в 2019-м нужно было иметь минимум 26 лет стажа).

Напомним, Кабинет Министров Украины снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.