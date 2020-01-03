также в разделеОбщество
В Польше задержали украинца, дрон которого упал на крышу костела 19
Венедиктова хочет увеличить количество следователей по делам Майдана 25
В Запорожской области в результате пожара погибли двое детей 17
Венедиктова написал заявление о сложении депутатских полномочий 56
Прокуроры по делам Майдана прошли собеседования и назначены на должности 25
В Киеве провели следственный эксперимент по делу Шеремета 39
В Украине началась регистрация на пробное ВНО 19
Назначен новый руководитель отдела по расследованию дел Майдана в ГБР 66
Синоптик рассказала о погоде на Рождество 56
Суд обновил меры пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова 31
В Украине открыт снеголавинный сезон 23
В Крыму числится одна школа с изучением украинского, но язык там не изучают 29
2019 год – самый теплый за весь период наблюдений в Украине 25
В ГБР признали, что не справились со своими задачами в 2019 году 45
Вывезенную нацистами картину вернули в Украину 60
В Украине заработал Офис генпрокурора 28
В МВД объяснили, почему не реагируют на запуск фейерверков 76
Представители семей героев Небесной сотни обратились в ГПУ по делу экс-беркутовцев 106

Британский лайфстайл-журнал Good Housekeeping опубликовал советы относительно путешествий по России, посоветовав поездки по железной дороге по незаконно построенному Керченскому мосту в аннексированный Крым, сообщает 112 Украина.

В ответ Министерство иностранных дел Украины отметило, что полуостров находится под военной оккупацией, и посоветовало изданию не вводить своих читателей в заблуждение. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Facebook.

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», - говорится в сообщении.

Также посольство добавило справку об аннексии Крыма с сайта МИД Соединенного Королевства.

Напомним, 25 декабря 2019 года по Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в  оккупированный Севастополь.

Украина начала уголовное производство по факту по факту незаконного пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь через Керченский мост.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
49
Теги