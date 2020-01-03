Британский лайфстайл-журнал Good Housekeeping опубликовал советы относительно путешествий по России, посоветовав поездки по железной дороге по незаконно построенному Керченскому мосту в аннексированный Крым, сообщает 112 Украина.

В ответ Министерство иностранных дел Украины отметило, что полуостров находится под военной оккупацией, и посоветовало изданию не вводить своих читателей в заблуждение. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Facebook.

«Good Housekeeping, не вводите в заблуждение своих читателей! Бесспорно, Крым стоит того, чтобы войти в рейтинг исследований самых горячих направлений 2020 года, но это территория под военной оккупацией», - говорится в сообщении.

Также посольство добавило справку об аннексии Крыма с сайта МИД Соединенного Королевства.

Напомним, 25 декабря 2019 года по Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь.

Украина начала уголовное производство по факту по факту незаконного пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь через Керченский мост.