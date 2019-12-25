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По Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Пассажирский поезд проходил железнодорожный участок моста примерно 30 минут, сообщает УНИАН.

Поезд №7/8 выехал из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря и должен был прибыть в Севастополь 25 декабря в 8:25 (по киевскому времени).

Напомним, 23 декабря в РФ заявили о завершении строительства Крымского моста. 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый поезд, время в пути которого составит 43,5 часа.

24 декабря, отправился первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. 

По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.

Протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ. В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.
ForUm

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