Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконном пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь через Керченский мост, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)», – говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря по Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь.
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