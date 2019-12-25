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Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконном пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь через Керченский мост, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией «Гранд-Экспресс», организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря по Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в  оккупированный Севастополь.
ForUm

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