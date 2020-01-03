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Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на должностях. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора, передает УНИАН.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности ОГП зачислили 36 человек, отказали в назначении четырем.

Игоря Земскова назначили на должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах; Денис Иванов назначен на должность начальника первого отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах; Яниса Симонова назначили на должность начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов; Накануне представители семей героев Небесной сотни потребовали от Генпрокуратуры заменить состав прокуроров в деле бывших «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле активистов Майдана в 2014 году.

По словам адвоката семей героев Небесной сотни Евгении Закревской, прокуроров, которые должным образом представляли обвинения в деле, и остальную группу, которая осуществляла важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбору доказательств, «выбросили из дела и заменили на марионеточных прокуроров». Представители семей героев Небесной сотни обратились к комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

В то же время выразили просьбу не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, в ноябре 2019 в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано специальное следственное подразделение, расследующее преступления, связанные с мирными акциями протеста в 2013-2014 гг.  

Из Генеральной прокуратуры Украины из 114 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах, 50 планируется направить по подследственности в Государственное бюро расследований. Остальные уголовные производства будет передано в другие правоохранительные органы Украины (НАБУ, НПУ, СБУ).

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.
ForUm

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