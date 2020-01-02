также в разделеМир
Джулиани готов дать показания в рамках дела по импичменту 15
Иран отрицает участие в штурме посольства США 74
Бывший глава Nissan-Renault сбежал из Японии в Ливан 51
Песков: Сейчас никто не возьмется назвать дату запуска «Северного потока 2» 41
Германия – Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу 100
СМИ: КНДР не продлит мораторий на запуск ядерных ракет 28
Google создал Doodle в канун Нового года 30
Бывшего премьера Хорватии осудили за взятку в миллионы долларов 16
Моравецкий: Путин неоднократно лгал о Польше 47
У следствия три версии крушения самолета в Казахстане 23
Передумал: Байден будет свидетельствовать по делу об импичменте 31
В ФРГ отменили более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников 18
После атаки талибов в Афганистане погибли 17 полицейских 64
Против интеграции с Россией: в Минске продолжаются протесты 197
Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы 61
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа 54
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 812
В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 жертв 42

Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия «Голландия», которая употреблялась раньше.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название  Нидерланды», - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел страны отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги