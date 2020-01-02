Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия «Голландия», которая употреблялась раньше.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название Нидерланды», - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел страны отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власти хотят перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Гарлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят около 200 тыс. евро.