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Для защиты веры ее необходимо, в первую очередь, знать.

Фото: Усик / УНИАН

Об этом заявил обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессионалов по боксу Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи: о вере в красках».

«Веру нужно знать, чтобы ее защищать, – считает спортсмен. – Потому что будет очень много людей, которые будут провоцировать вас и будут спрашивать, и будут говорить. Ее надо знать, и если вы ее знаете, вы не будете спорить с глупцом. В битве с глухими слепцами нужно сделать шаг в сторону».

Вместе с тем боксер отмечает, что он, как верующий, не сможет пройти мимо бранящего веру и, скорее всего, применит силу.

«Мне много раз говорили, что "Ты согрешишь". Я говорю – "Отмолю". Православный христианин – это не слабый человек, это сильнейший человек. Но не только духовно он должен быть сильным. Он должен быть и физически сильным».

Александр также рассказал о впечатлении от общения с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

«Меня поразили его ответы, – поделился чемпион. – Они были настолько развернуты, но там не было осуждения, <...>, он не говорил о той точке зрения, которая должна быть. Но он так объяснил доходчиво, что я, когда вышел, то подумал: "Господи, дай, чтоб в голове оно правильно уложилось"».
ForUm

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