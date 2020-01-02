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Столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический портал European Best Destinations, сообщает КГГА.

В этом году главная елка страны высотой более 20 метров. Ее украшают около тысячи разнообразных елочных украшений, которые блестят в свете иллюминации – в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской и 4 километра разноцветных гирлянд. «Охраняют» елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. 
ForUm

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