Столичная елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический портал European Best Destinations, сообщает КГГА.

В этом году главная елка страны высотой более 20 метров. Ее украшают около тысячи разнообразных елочных украшений, которые блестят в свете иллюминации – в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской и 4 километра разноцветных гирлянд. «Охраняют» елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей.