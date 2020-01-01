Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на организаторов новогоднего действа FolkUkraine.

Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы «ТНМК» и «Мандри», танц-театр «Жизнь», Назар Савко. Государственный симфонический оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra» выполнил лучшие европейские хиты.

Празднование продолжится и сегодня. Так, 1 января 2020 со сцены на Софийской площади с Новым годом поздравлять «Kyiv Fantastic Orchestra», Barleben и Андрей Стукало.

Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тыс. киевлян и гостей столицы. Здесь можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и любимых горках. А также на локации постоянно работает ярмарка с фудкорт.

Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно – в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий. По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало.