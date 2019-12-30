МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.

Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Ерлан Тургумбаев, сообщает ТАСС.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы», - сказал Тургумбаев, уточнив, что сейчас есть три версии случившегося: ошибка экипажа, возможность технической неисправности судна и работа навигационных служб. Самолет благодаря погодным условиям не воспламенился после падения, что минимизировало число жертв, сказал он.

По его словам, сейчас идет осмотр места происшествия и демонтаж лайнера, который переместят в аэропорт для детального осмотра. Тургумбаев назвал удачным стечением обстоятельств, что из-за холодных погодных условий и снега не произошло воспламенения левого крыла, в котором был поврежден топливный бак. По его словам, это минимизировало количество жертв.

Тургумбаев сказал, что представители завода-изготовителя уже прибыли в Казахстан, будет назначен комплекс технических экспертиз, включая пожарно-технические, авиационные и судебно-медицинские, по результатам которых будет дана оценка.

Глава ведомства также сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации, еще два бортпроводника, находившиеся в в хвостовой части самолета, дают показания.

Тургумбаев уточнил, в больницах находятся 46 пострадавших. Жертвами катастрофы стали 12 человек: восемь погибли при крушении, двое - при оказании помощи на территории аэропорта, и еще двое при госпитализации.

Напомним, 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет со 100 людьми на борту: 93 пассажира, в том числе 3 ребенка и 5 членов экипажа. По официальной информации погибли 12 человек.

Среди пострадавших – двое граждан Украины.

В международном аэропорту Алматы уточнили, что потерпевший аварию рейс следовал из Алматы в Нурсултан.