Министерство социальной политики борется со «схемами на гуманитарке» и не выступает против бизнеса «секонд-хенда», заявил замминистра Олег Коваль.

«Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что достаточно часто «гуманитарный груз» используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Знаете почему? Потому что «гуманитарную помощь» не нужно растамаживать! Гуманитарный груз - это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель - помочь тем, кто в этом действительно нуждается», - написал он в Facebook.

При этом Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному грузу статус «гуманитарного».

«Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом «гуманитарки». Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают из наших «радаров». При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается», - отметил чиновник.

По его словам, часть этих «гуманитарных вещей» потом продается в магазинах или даже бутиках.

«Например, товары завозятся в Украину под видом гуманитарной, то есть бесплатной помощи, а затем продаются людям за деньги! Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!» - подчеркнул замминистра.

При этом, по его словам, ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с применяемыми вещами, то есть «секонд-хендом». Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против! Минсоцполитики борется со «схемами на гуманитарке», а не легальным секонд-хендом», - резюмировал замминистра.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство социальной политики работает над предложениями запретить ввоз в Украину секонд-хенда.