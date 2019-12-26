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Министерство социальной политики работает над предложениями запретить ввоз в Украину секонд-хенда. Об этом сказал на брифинге в четверг заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает Укринформ.

«Мы будем вносить предложение о запрете ввозить секонд-хенд в Украине. Мы только позволяем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарного и т.д...», - сказал Коваль.

Он уточнил, что соответствующие предложения готовятся совместно с Государственной таможенной службой и Реанимационным пакетом реформ.

«Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с постановкой на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание. Я лично буду обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении этих действий. Я уже несколько заявлений подписал», - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что сейчас в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозят вещи для продажи в сэконд-хэнде без таможенного оформления.

«По моим подсчетам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около 2 млн долл. То есть в году - от 2 до 3 млрд грн ...», - сказал Коваль, отвечая на вопрос, о каких потерях от неуплаты пошлины за ввоз секонд-хенда под видом гуманитарной помощи идет речь.
ForUm

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