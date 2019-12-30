В Государственном бюро расследований создана рабочая группа по переводу сотрудников Департамента процессуального руководства по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах («дела Майдана») Генеральной прокуратуры Украины в ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

На совместном совещании, которое состоялось 27 декабря, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Руслан Рябошапка и его заместители обсудили механизмы передачи производств.

«Расследование по «делам Майдана» не должны останавливаться ни на минуту. Общество ожидает от нас эффективного расследования», - заявила Венедиктова.

Напомним, в ноябре 2019 в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано специальное следственное подразделение, расследующее преступления, связанные с мирными акциями протеста в 2013-2014 гг.

Из Генеральной прокуратуры Украины из 114 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с мирными акциями протеста в 2013-2014 годах, 50 планируется направить по подследственности в Государственное бюро расследований. Остальные уголовные производства будет передано в другие правоохранительные органы Украины (НАБУ, НПУ, СБУ).

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Ранее в ГПУ заявили, юридических оснований для включения экс-беркутовцев в список на обмен нет.