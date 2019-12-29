В воскресенье, 29 декабря, в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, голосование продлится до 20:00 и состоится на 55 избирательных участках.

В частности, выборы состоятся в Днепропетровской области (в трех ОТО), во Львовской области (в одной ОТО), в Сумской области (в одной ОТО) и в Черновицкой области (в одной ОТО).

«В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тысяч избирателей», - отметили в ЦИК.