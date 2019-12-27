Сегодня, 27 декабря, ООО «Оператор ГТС Украины» и ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе украинской компании.

«Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование транбалканського газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 получать газ из украинской ГТС», – говорится в сообщении.

Кроме того, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

Напомним, «Оператор ГТС Украины» уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.

Ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и Газпромом, который завершается 1 января 2019 года.