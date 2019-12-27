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Переговоры по транзиту российского газа через Украину еще продолжаются, для завершения этого процесса необходимо день-два, заявил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

«По транзиту газу комментировать пока не готов. Переговоры еще продолжаются. Дайте нам еще день-два», – сказал он, попросив не задавать вопросов на эту тему.

Напомним, 20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и России достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий. 

27 декабря глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и снимаются аресты имущества в пользу решений по судебным искам.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
ForUm

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