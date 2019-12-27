Русская Православная Церковь намерена поддерживать православных верующих в Черногории после принятия парламентом этой страны закона «О свободе вероисповедания и убеждений».

Фото: REUTERS

Как сообщают «РИА Новости», об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу приняла спорный закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Никшич и Будва, люди перекрывали дороги. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в «атмосфере диктатуры»: все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.

«Русская Церковь выразила свою позицию в виде заявления Священного синода и в дальнейшем намерена поддерживать Сербскую церковь в ее борьбе за права верующих черногорцев», - сказал протоиерей Игорь Якимчук.

Он отметил, что происходящее в Черногории напоминает ему ситуацию в Украине.

«Сербская Церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них (раскольников – ред.) практически нет поддержки народа. К ним (в храмы – ред.) никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической Церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет. Эта ситуация очень напоминает то, что произошло в Украине», - заявил протоиерей Игорь Якимчук.

Говоря о возможной реакции Сербской Церкви на принятие закона, Якимчук уточнил, что где бы она ни находилась, «позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией». «В какой форме это должно происходить – решает священноначалие той, или иной Церкви», - сказал представитель Русской Церкви.

Накануне принятия закона Совет архиереев Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории призвал граждан «держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках и конфликтах, которые могут вызвать злонамеренные люди и сотрудники разных служб».

Священный синод РПЦ в июле в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской Православной Церкви и выразил братскую поддержку Сербской Церкви, «особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому православию».