Киевские власти планируют весной 2020 открыть «кризисную комнату», где жертвы насилия смогут находиться до 10 дней. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«Контакт-центр 15-51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание – куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек», - отметила Хонда.

По ее словам, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Чтобы исправить эту ситуацию, городские власти планируют весной 2020 открыть «кризисную комнату».

«Это «комната» на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой «кризисной комнате», получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса», - рассказала Хонда.

Она также отметила, что в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

«Если есть физическое насилие, надо обращаться в полицию. Но если в семье есть такие тенденции, то лучше насилие предотвратить и позвонить на 15-00. Здесь можно получить психологическую и юридическую помощь», - говорит зампредседателя КГГА.

В результате опроса выяснилось, что из более чем 3500 опрошенных – более 2818 респондентов не знают, куда обращаться в случае домашнего насилия.

3423 респондента считают, что сексуальный акт без согласия другого лица является домашним насилием.

3094 респонденты считают, что физическое наказание детей является домашним насилием.

2865 респондентов считают, что запрет работать (искать работу), учиться является домашним насилием. Этот опрос не является репрезентативным и носит лишь информационный характер.