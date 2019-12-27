также в разделеРелигия
В Херсоне УПЦ проводит фестиваль и благотворительный концерт для сбора средств на социальные проекты 9
Церковь включила в Собор новомучеников и исповедников нового святого 15
В РПЦ разрешили крестить с сохранением национального имени 8
РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом 37
Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ 22
В сети появился сборник статей для церковных музыкантов 13
Предстоятель УПЦ принимает участие в заседании Священного Синода РПЦ 26
В УПЦ рассказали почему важно защищать свою веру 26
Митрополит Варсонофий рассказал о жизни Винницкой епархии УПЦ в 2019 году 18
Патриарх Кирилл на Синоде заявил, что от решения «украинского вопроса» зависит будущее Вселенского Православия 35
В Винницкой области освятили храм УПЦ 21
На Донбассе община УПЦ, которая 5 лет молилась под обстрелами, отметила престольный праздник 18
В Черновицкой области сельсовет поддержал незаконную передачу земли под храмом УПЦ сторонникам ПЦУ 17
Патриарх Варфоломей заявил, что Фанар оберегает Православие от национализма 17
В РПЦ считают, что архиереи, которые признали ПЦУ, находились под давлением США 20
Боксер Василий Ломаченко участвовал в богослужении на Святой Земле 25
В Десятинном монастыре 29 декабря отметят память святого Иоанна Босого 15
Священник рассказал, чем опасна вера в инопланетян 17

Священный Синод Русской Православной Церкви обсудил практику совершения молебнов.

Фото: slovo.odessa.ua

Как сообщает patriarchia.ru, участники Синода отметили, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, не должен подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию.

В частности, Синод постановил: «полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста».

Также отмечается, что «в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии, так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна».

Участники Синода напомнили предложение Церковного Собора 1917-1918 годов: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается».

Священный Синод напомнил верующим, что поминовение на молебнах «не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым».

Синод поручил богослужебной комиссии подготовить проекты новых молебных последований.

Подробную информацию о практике совершения молебнов читайте здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги