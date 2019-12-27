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В прошлую пятницу, 20 декабря, на территории железнодорожного парка станции Николаев сотрудники полиции задержали четырех человек, которые похищали зерно кукурузы из вагонов. Воров задержали благодаря информации сотрудника военизированной охраны Николаевского отряда и при содействии бывших работников группы по имущественной безопасности главного управления военизированной охраны Укрзализныци,  сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Кражу зерна осуществляли из четырех вагонов, которые были расположены на территории предприятия недалеко от станции. Воры высыпали из разгрузочных люков примерно по 26 тонн зерна кукурузы из вагона на предварительно расстеленную на земле полиэтиленовую пленку. За этим занятием на горячем их поймали работники военизированной охраны Укрзализныци. На место происшествия железнодорожники вызвали милицию. Рассыпанное зерно осталось под охраной сотрудников станции Николаев.

Как выяснилось, все четверо злоумышленников – жители Николаева.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и проверяется причастность задержанных лиц к аналогичным кражам.

По данному факту следственным отделом Ингульского ОП ГУНП в Николаевской области начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины.
ForUm

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