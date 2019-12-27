Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментируя намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить турецких военных в Ливию, Песков подчеркнул: «Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются - международные усилия только приветствуются Российской Федерацией».

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве каких-либо российских наемников, Песков отметил, что «вообще территория Ливии стала пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов».

«Это все последствия хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он отметил также, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты» и невозможно контролировать передвижения всех своих граждан. Песков напомнил, что, например, в тюрьмах в Сирии, находящихся под контролем курдов, очень много выходцев как из РФ, так и из других европейских стран, в том числе Франции.

В четверг президент Турции заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников российской ЧВК «Вагнер».