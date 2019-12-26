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Представители НАК «Нафтогаз Украины» и Газпрома сегодня, 26 декабря, проведут встречу для окончательного согласования условий нового договора на транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект», - отметил он.

По словам Витренко, 26 декабря стороны будут работать над общим вариантом нового транзитного договора.

«Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных», – подытожил он.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.
ForUm

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