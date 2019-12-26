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В Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Ковельского МТМО. «Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы», - сказано в сообщении.

Известно, что пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце.

«Мультиорганный забор провели накануне вечером. Изъяли две почки и сердце. Его пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с Ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже провели операцию», - сообщила Глава ОО «Всеукраинская платформа донорства IDonor» Ирина Заславец.


 
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