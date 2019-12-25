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Сегодня состоялось первое за 100 лет совместное заседание Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Фото: foto.patriarchia.ru

Первое общее собрание возглавил Патриарх Кирилл, сообщает Patriarchia.ru.

«Сегодня важное событие в истории функционирования органов церковного управления. В преддверии столетнего юбилея последнего заседания соединенного присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета мы проводим первое заседание соединенного присутствия, возрождая традицию, прерванную лихолетьем ХХ века. Полагаю, такого рода собрания будут иметь особое значение для жизни нашей Церкви. С особой надеждой на дальнейшее функционирование этого органа я открываю его первое заседание», – сказал Предстоятель РПЦ.

Сообщается, что совместное заседание Священного Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ организовано с целью решения церковно-канонических проблем и вопросов церковного управления, повышения эффективности планирования и рассмотрения годовых отчетов синодальных учреждений.

26 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре продолжится работа Священного Синода.

Высший Церковный Совет во главе с Патриархом был учрежден Поместным Собором 7 декабря 1917 года для решения церковно-общественных, хозяйственных, финансовых и школьно-просветительских вопросов. При этом Священный Синод занимался «вертикальной» повесткой дня – рассматривал вопросы богословские, канонические, канонизацию святых, открытие храмов, монастырей и т.д. В послесоборное время появилась практика соединенного присутствия двух учреждений – Священного Синода и Высшего Церковного Совета, но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года, когда было проведено последнее совместное заседание.

Высший Церковный Совет был воссоздан постановлением Архиерейского Собора РПЦ в феврале 2011 года. Первое заседание состоялось 14 апреля 2011 года.
ForUm

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