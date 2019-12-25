Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, известной как «площадки Яценко».

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Так, благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости.

В случае несогласия со стоимостью объекта, определенной модулем автоматически, гражданин имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это есть на сегодня.

Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

«Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единую базу отчетов об оценке - 10% (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)», - отмечается в пояснительной записке.

В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 5 декабря.